Washington (AFP) Nach zwei Anschlägen in Kenia ziehen die USA einen Teil ihres Botschaftspersonals aus der Hauptstadt Nairobi ab. Die Mitarbeiter würden vorübergehend in andere Länder versetzt, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Die diplomatische Vertretung bleibe aber geöffnet. Der Regierung lägen Informationen über eine weiterhin erhöhte Terrorgefahr vor, erklärte das Ministerium, das US-Bürger vor einer Reise in das afrikanische Land warnte. Viele der für die beiden Attentate Verantwortlichen seien noch auf der Flucht und weiterhin in der Region aktiv.

