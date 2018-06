Offenbach (dpa) - Heute bleibt es im Norden und Osten sowie zu den Alpen hin wechselnd, häufig auch stark bewölkt und besonders am Alpenrand und im Nordosten muss mit Regen oder Schauern gerechnet werden.

Anfangs kann auch ein Gewitter dabei sein, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Südlich der Mittelgebirge und westlich des Rheins sowie vor allem nach Südwesten hin wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt größtenteils trocken.

Die Luft erwärmt sich auf 14 bis 20, mit Sonne im Südwesten bis zu 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, nach Norden hin frisch, an der Küste und auf den Mittelgebirgen stark böig um Nordwest. Unmittelbar an der Nordsee sowie in einigen Hochlagen kann es stürmische Böen geben.