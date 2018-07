Paris (AFP) In Paris hat am Samstag ein Mini-Gipfel begonnen, auf dem neun sozialdemokratische Staats- und Regierungschefs sowie Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) ihre Position zur künftigen EU-Politik abstimmen wollen. Wichtiges Thema des Treffens ist auch die anstehende Neubesetzung von Spitzenposten in der EU, worüber auf einem EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel beraten werden soll. Neben Gabriel und Frankreichs Staatschef François Hollande nehmen die Regierungschefs von Italien, Dänemark, Rumänien, Tschechien, Österreich, Belgien, Malta und der Slowakei teil.

