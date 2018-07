Paris (AFP) Sozialdemokratische Staats- und Regierungschefs haben vor dem EU-Gipfel bei einem Treffen in Paris eine flexiblere Auslegung der Regeln zum Defizitabbau in Europa gefordert. Die "Formel Reformen gegen Zeit beim Defizitabbau" sei "von allen mitgetragen worden", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der gleichfalls an der Zusammenkunft am Samstag in der französischen Hauptstadt teilnahm. Es solle aber keine Änderungen am Regelwerk des Stabilitätspaktes geben.

