Paris (AFP) Der Verwaltungsrat des französischen Energie- und Transportkonzerns hat dem Angebot einer Allianz mit dem US-Konzern General Electric am Samstag zugestimmt. Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung einstimmig gefällt, teilte das Unternehmen am Abend in Paris mit. Nun sollten die zuständigen Instanzen informiert und einbezogen werden.

