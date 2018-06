Frankfurt/Main (AFP) Die Grünen-SPD-Regierung in Stuttgart hat nach Presseinformationen ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, Atommüll aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Baden-Württemberg einzulagern. Wie die "Frankfurter Rundschau" (Samstagsausgabe) berichtet, will die Regierung im kommenden Jahr den Rücktransport von fünf Atommüll-Behältern in ein Zwischenlager ermöglichen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) habe sich darüber mit dem Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) verständigt.

