Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass die Bundesländer das künftig beim Bafög eingesparte Geld in die Bildung investieren. Von 2015 an übernehme der Bund die gesamten Bafög-Kosten und damit "zu hundert Prozent die Verantwortung für die Finanzierung der Studierenden", sagte Merkel am Samstag in ihrem aktuellen Video-Podcast. Die Länder hätten dadurch Spielräume, die sie für die Finanzierung der Universitäten und anderer Bildungsausgaben einsetzen könnten.

