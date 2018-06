Paris (dpa) - Der französische Alstom-Konzern will das Kooperationsangebot des US-Konzerns General Electricannehmen. Der Verwaltungsrat habe einstimmig dafür gestimmt, gab das Unternehmen in Paris bekannt. Im Übernahmepoker um den Konzern hatte sich zuvor bereits die französische Regierung für das Angebot der Amerikaner ausgesprochen - und damit gegen die Offerten von Siemens und Mitsubishi Heavy Industries. Gleichzeitig will der französische Staat mit 20 Prozent größter Aktionär bei Alstom werden.

