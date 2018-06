Paris (dpa) - Führende Sozialdemokraten und Sozialisten in Europa unterstützen die Kandidatur des Konservativen Jean-Claude Juncker für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Die Sozialdemokraten würden akzeptieren, dass die konservative EVP die europäischen Wahlen gewonnen habe, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel in Paris. Jean-Claude Juncker solle daher Präsident der europäischen Kommission werden. Es werde erwartet, dass andere Posten in der EU von Sozialdemokraten und Sozialisten besetzt würden. Gabriel hatte sich mit neun linken Staats- und Regierungschefs in Paris getroffen.

