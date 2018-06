Lyon (AFP) Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in der französischen Großstadt Lyon gegen den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren folgten etwa eintausend Menschen am Samstag dem Aufruf des Verbandes der Aleviten in Frankreich und versammelten sich nahe der Präfektur, wo Erdogan von den örtlichen Regierungsvertretern empfangen werden sollte. Die Polizei sprach von rund 500 Demonstranten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.