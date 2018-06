Curitiba (dpa) - Bei der Fußball-WM in Brasilien hat Ecuador den ersten Sieg gefeiert. Das Team gewann gegen Honduras mit 2:1 und übernahm in der Gruppe E den zweiten Platz hinter Frankreich, das die Schweiz zuvor mit 5:2 geschlagen hatte. Bereits das Achtelfinale erreicht hat Costa Rica, durch ein überraschendes 1:0 gegen Italien. Durch dieses Ergebnis hat England keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Das deutsche Team bestreitet heute Abend sein zweites Vorrundenspiel. Gegner in Fortaleza ist Ghana.

