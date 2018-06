Fortaleza (dpa) - Deutschland kann bei der Fußball-WM in Brasilien am Abend gegen Ghana endgültig die Weichen für den Achtelfinaleinzug stellen. "Die Stimmung ist gut, die Spieler sind locker und dennoch voll fokussiert", sagte Assistenztrainer Hansi Flick. Anpfiff ist um 21 Uhr unserer Zeit. Bundestrainer Joachim Löw plant personell und taktisch keine besonderen Veränderungen. Der Bundestrainer hofft, dass auch Mats Hummels in der Abwehr zum Einsatz kommen kann.

