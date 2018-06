Fortaleza (SID) - Mario Götze hat mit seinem Tor in dem Spiel Deutschland gegen Ghana auch Bayern Münchens Führung in der WM-Torschützenliste nach Klubs ausgebaut. Götzes 1:0 war bereits der neunte Treffer eines Bayern-Profis in Brasilien. Auf Platz zwei folgen Englands Rekordmeister Manchester United und der spanische Traditionsklub FC Barcelona mit je fünf Toren.

Vor Götze hatten die Bayern-Akteure Thomas Müller (3), Arjen Robben (Niederlande/3) und Mario Mandzukic (Kroatien/2) getroffen. Der deutsche Double-Gewinner ist zudem der erste Klub mit vier verschiedenen Torschützen bei der WM.



