London (AFP) Der Nordire Gerry Conlon, der fälschlicherweise wegen eines tödlichen IRA-Anschlags in England verurteilt wurde und 15 Jahre hinter Gittern saß, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Samstag mit. Conlon gehörte zu der als "Guilford Four" berühmt gewordenen Gruppe aus drei Männern und einer Frau - in Guilford bei London hatte die katholische Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee (IRA) 1974 einen Anschlag verübt, bei dem fünf Menschen getötet wurden.

