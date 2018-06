Bandung (AFP) Internationale Proteste und Drohungen hatten vor einem Jahr zur Schließung eines Nazi-Cafés im indonesischen Bandung geführt - seit Samstag sind in der umstrittenen Gaststätte wieder Schnitzel unterm Hakenkreuz zu haben. Café-Betreiber Henry Mulyana empfing nach der freiwilligen Pause die ersten Gäste. Seine Ankündigung, alle Hakenkreuze zu entfernen, setzte er nicht in die Tat um. Auch ein Bild Adolf Hitlers blieb an der Wand.

