Kiew (dpa) - In der Ostukraine gilt seit dem Abend eine einwöchige, einseitige Waffenruhe. Präsident Petro Poroschenko hatte sie angeordnet, um den Weg für einen Frieden in der Region freizumachen. Allerdings erwartet Kiew, dass die prorussischen Separatisten die Waffenruhe nutzen, um ihre Waffen niederzulegen. Die Aufständischen machten sofort deutlich, dass sie von dem Angebot Kiews nichts halten. Moskau sieht in dem Friedensplan nur eine Aufforderung zur Kapitulation. Bislang ist unklar, ob die Feuerpause eingehalten wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.