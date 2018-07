Jerusalem (AFP) Bei ihrer Suche nach den mutmaßlichen Entführern von drei vermissten Jugendlichen hat die israelische Armee im Westjordanland in der Nacht zehn weitere Palästinenser festgenommen. Damit seien nun seit Beginn der Suche nach den Vermissten 330 Palästinenser in Gewahrsam, sagte eine Armeesprecherin am Samstag.

