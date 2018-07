Aiguebelette (SID) - Vize-Europameister Marcel Hacker hat beim Ruder-Weltcup im französischen Aiguebelette das Finale erreicht. Dem 37 Jahre alte WM-Dritten aus Magdeburg genügte im Halbfinale in 6:52,81 Minuten ein zweiter Platz hinter dem kubanischen Vize-Weltmeister Angel Fournier Rodriguez (6:50,22). Die Endläufe in den 14 olympischen Klassen finden auf der WM-Strecke von 2015 am Sonntag statt.

Der Deutschland-Achter hatte auf einen Start beim zweiten von drei Weltcups verzichtet. Der Europameister bereitet sich auf das Weltcup-Finale auf dem Rotsee in Luzern (11. bis 13. Juli) vor. Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Amsterdam (24. bis 31. August).