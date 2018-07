Peking (AFP) Nach einem Anschlag auf eine Polizeistation in der chinesischen Unruheprovinz Xinjiang haben die Sicherheitskräfte am Samstag 13 der mutmaßlichen Attentäter getötet. Die Angreifer seien mit einem Auto in das Polizeigebäude in Kargilik in der Präfektur Kashgar gerast und hätten eine Explosion ausgelöst, meldete die Internetseite der Regionalregierung. Die Polizei habe reagiert und "13 Verbrecher erschossen". Durch die Explosion selbst wurde niemand getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.