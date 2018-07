New York (AFP) Die Zahl der dringend hilfsbedürftigen Menschen in Syrien ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf 10,8 Millionen gestiegen. Das ist knapp die Hälfte der 22 Millionen Einwohner des Bürgerkriegslandes und ein Anstieg um 1,5 Millionen Menschen gegenüber der letzten Schätzung. 4,7 Millionen Syrer lebten in Regionen, die für humanitäre Helfer "schwierig oder unmöglich" zu erreichen seien, heißt es in dem am Freitag von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon veröffentlichten monatlichen Lagebericht zu Syrien. Das sind 1,2 Millionen mehr als bislang vermutet.

