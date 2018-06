Hannover (dpa) - Wegen einer anonymen Bombendrohung hat die Bundespolizei in der vergangenen Nacht einen Zug mit 400 Reisenden evakuiert. Die Einsatzkräfte stoppten den Zug Richtung München in Hannover und brachten die Passagiere in Sicherheit. Der Zug wurde dann außerhalb des Bahnhofs auf freier Strecke abgestellt, speziell ausgebildete Hunde durchsuchten die Waggons. Dabei wurde jedoch kein Sprengsatz gefunden. Die Drohung für den Zug von Hamburg nach München war als Email in einem Callcenter eingegangen.

