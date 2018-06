Minsk (AFP) Weißrussland hat überraschend den bekannten Menschenrechtsaktivisten Ales Beliazki vorzeitig aus dem Straflager entlassen. Bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Minsk sagte Beliazki am Samstag, er werde seine Arbeit nun fortsetzen. Der Leiter der Bürgerrechtsbewegung Wjasna ("Frühling") war Ende 2011 wegen Steuerhinterziehung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden und wurde in einem Straflager im Osten Weißrusslands festgehalten.

