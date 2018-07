Paris (AFP) Der französische Konzern Bouygues und die Regierung in Paris haben sich auf die Modalitäten geeinigt, unter denen die Allianz zwischen dem Energie- und Transportkonzerns Alstom und dem US-Konzern General Electric (GE) zustande kommen soll. Dies teilte Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg am Sonntag im Fernsehsender France 2 mit. Der französische Staat will im Laufe der kommenden zwei Jahre 20 Prozent des Alstom-Kapitals erwerben und damit Alstom-Hauptaktionär werden. In dieser Zeit überlässt der bisherige Hauptaktionär Bouygues dem Staat seinen Sitz im Verwaltungsrat.

