Hamburg (AFP) Die Deutsche Post und der ADAC wollen laut "Spiegel" ihr Angebot an Fernbussen massiv ausweiten. Von Mitte August an soll sich die Zahl der ans Fernbusnetz angeschlossenen Städte auf 60 verdoppeln, wie das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Erstmals sollen auch ausländische Ziele wie Zürich bedient werden. Durch Expresslinien solle sich die Reisezeit auf wichtigen Stecken zudem verkürzen.

