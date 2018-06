Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat eine Ausweitung der deutschen Flüchtlingshilfe für den Mittleren Osten angekündigt. Kommende Woche wolle er im Zuge der Haushaltsberatungen die Sondermaßnahmen für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak verstärken - und dafür "voraussichtlich weitere 50 Millionen Euro bereitstellen", sagte der Minister der Zeitung "Welt am Sonntag". In den vergangenen beiden Jahren hatte die Bundesregierung für Flüchtlingshilfe in der Region 200 Millionen Euro eingesetzt.

