Hamburg (AFP) Bei den Ärztekammern sind im vergangenen Jahr rund 12.000 Patientenbeschwerden wegen vermuteter Behandlungsfehler eingegangen. Rund 8000 Fälle wurden von den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärzteschaft weiterbearbeitet - in etwa 2200 Fällen wurde der Verdacht bestätigt, wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet. Das sind etwa so viele Fälle wie im Vorjahr. 2012 hatten die Gutachter in 2280 Fällen eine fehlerhafte Behandlung oder eine mangelnde Risikoaufklärung durch den Arzt bestätigt.

