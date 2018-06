Rio de Janeiro (dpa) - Geheimfavorit Belgien ist mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel vorzeitig ins Achtelfinale des Fußball-WM in Brasilien eingezogen. Einwechselspieler Divock Origi sorgte in Rio de Janeiro mit seinem Tor in der 88. Minute für das glückliche 1:0 der hoch eingeschätzten Belgier gegen Russland. Den weiter sieglosen Russen, die bisher in der Gruppe H nur einen Punkt erkämpft haben, droht hingegen das frühe Turnier-Aus. Sie bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel am Donnerstag in Curitiba gegen Algerien.

