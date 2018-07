Berlin (dpa) - Auf diesen Edel-Fan wären sicher auch andere stolz: Superstar Rihanna hat sich als Anhängerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geoutet.

Insbesondere scheint ihr Herz für Stürmer Miroslav Klose zu schlagen. Nach Kloses Treffer zum 2:2 im WM-Spiel gegen Ghana twitterte Rihanna am Samstagabend begeistert: "My nigga Klose" - was soviel bedeutet wie "Mein Kumpel Klose". Wenig später sendete sie ein gemeinsames Foto der beiden mit der Überschrift: "Da German bae" - "Das deutsche Babe". Zehntausende teilten den Tweet der Sängerin und favorisierten ihn.

Schon beim 4:0-Sieg Deutschlands gegen Portugal am vorigen Montag hatte Rihanna die Deutschen bejubelt und Bilder von sich mit Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski weitergeleitet. Allerdings steht die 26-Jährige nicht nur auf das DFB-Team, sondern verteilt ihre Fußballer-Liebe recht großzügig: Nach dem Spiel Deutschland-Portugal bedauerte sie Superstar Cristiano Ronaldo mit den Worten "My baby Ronaldo :-(", außerdem bekamen Ghanas Star Kevin-Prince Boateng und der niederländische Stürmer Robin van Persie Twitter-Lob von Rihanna.

Der 36-jährige Klose zog mit dem Ausgleichstreffer gegen Ghana in der ewigen WM-Torschützenliste mit Ronaldo gleich - beide haben bei Weltmeisterschaften jeweils 15 Tore erzielt. Auch der Brasilianer, bereits im Fußball-Ruhestand, gratulierte Klose via Twitter: "Willkommen im Club. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich du bist. Was für eine schöne WM."

Andere Promis freuten sich ebenfalls mit und für Klose: "Klose ist unglaublich. Der ultimative Turnier-Knipser", schrieb die englische Stürmerlegende Gary Lineker. Fernsehkoch Steffen Hennsler meinte "Auf Opa Klose ist Verlass", Rapper Sido schrieb "Klose is my man". Und die Suchmaschine Google ehrte Klose mit einem eigenen Logo (Doodle): Eine 15 in Deutschland-Farben, und die eins macht einen Salto.

Twitterbild Rihanna - Klose

Twitter-Nachricht Rihanna

Tweet Ronaldo

Tweet Lineker

Tweet Sido

Tweet Henssler

Google-Doodle