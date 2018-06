Las Palmas (SID) - Der spanische Fußball-Zweitligist FC Cordoba ist nach 42 Jahren wieder in die Primera Division aufgestiegen. Im turbulenten Play-off-Rückspiel bei UD Las Palmas genügte den Andalusiern ein 1:1 (0:0), um nach dem 0:0 im Hinspiel drei Tage zuvor als drittes Team nach SD Eibar und Deportivo La Coruna die Qualifikation für das Oberhaus perfekt zu machen.

In der Schlussphase überschlugen sich in Las Palmas die Ereignisse: In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatten Heimfans nach der Führung durch Antonio Apono (48.) im Siegestaumel verfrüht den Platz gestürmt. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie für fünf Minuten, nach Wiederanpfiff besiegelte nur wenige Sekunden vor dem Ende Ulises Dávila (90.+3) den Aufstieg für die Gäste. Nach dem Spiel kam es zu Tumulten auf den Rängen, weil Gruppierungen der Las-Palmas-Fans aufeinander losgingen.