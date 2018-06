Brasília (SID) - Der Mexikaner Marco Rodríguez leitet bei der Fußball-WM in Brasilien das brisante Duell Italien gegen Uruguay. Der Weltverband FIFA nominierte den 40-Jährigen für die Begegnung der Ex-Weltmeister am Dienstag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) in Natal. Italien benötigt einen Punkt zum Einzug ins Achtelfinale, Uruguay braucht einen Sieg.

Der Algerier Djamel Haimoudi (43) pfeift am Dienstag (18.00 Uhr MESZ/ZDFinfo) das zweite Spiel der Gruppe D zwischen Costa Rica und England in Belo Horizonte. Costa Rica hat bereits die Runde der letzten 16 erreicht, Ex-Weltmeister England ist schon nach zwei Spielen gescheitert.

Carlos Vera (37) aus Ecuador wurde derweil für die Begegnung der Gruppe C zwischen Griechenland und der Elfenbeinküste am Dienstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF) in Fortaleza angesetzt. Die Elfenbeinküste steht bei einem Sieg sicher im Achtelfinale. Griechenland benötigt einen eigenen Erfolg und Schützenhilfe der bereits qualifizierten Kolumbianer gegen Japan. Dieses Duell am Dienstag (22.00 Uhr MESZ/ZDFinfo) in Cuiaba wird vom Portugiesen Pedro Proença (43) gepfiffen.