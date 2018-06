München (dpa) - Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml fordert strengere Sprachtests für Mediziner aus dem Ausland. Arzt und Patient müssten sich verständigen können, das dürfe nicht an Sprachbarrieren scheitern, sagte Huml in München. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder werde sich am Donnerstag und Freitag in Hamburg damit beschäftigen. Ziel sei ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Die Sprachtests sollen vor allem das Hörverstehen und die mündlichen und schriftlichen Ausdrucksweisen überprüfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.