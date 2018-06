Moskau (AFP) Bei einem Unglück in einem Kupferbergwerk in der russischen Region Orenburg sind am Sonntag vier Arbeiter ums Leben gekommen. Zudem seien zwei Menschen bei der versehentlichen Explosion von Sprengstoff verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf die Betreiberfirma Gai GOK. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Bergwerk befindet sich in der Stadt Gai im Südwesten Russlands. Der Betrieb wurde unterbrochen und ein Expertenteam zur Untersuchung der Ursachen des Unglücks entsandt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.