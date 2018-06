New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu dessen Friedensplan zur Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine "gratuliert". Bei einem Telefongespräch am Samstag habe Ban zudem die Hoffnung geäußert, "dass dieser Plan beiträgt, die Gewalt und die Spannungen" in der Region zu reduzieren, teilten die Vereinten Nationen am Sonntag mit. Er bekräftigte demnach in dem Gespräch auch die Unterstützung der UNO für die Beilegung der Krise und sicherte Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.