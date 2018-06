Köln (SID) - Der neue Basketball-Bundestrainer Emir Mutapcic startet mit nur einer Handvoll seiner Stammkräfte in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation (10. bis 27. August). Im Aufgebot für den Lehrgang in Kienbaum und das internationale Turnier in Trento/Italien (7. bis 13. Juli) stehen nur sechs EM-Teilnehmer aus dem Vorjahr. Außerdem gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt, dass Ralf Rehberger das Trainerteam in diesem Sommer komplettiert.

Ursprünglich war nur NBA-Profi Dennis Schröder (Atlanta Hawks) freigestellt worden, nun verzichtet Mutapcic auf acht weitere Spieler. Niels Giffey (zuletzt University of Connecticut/USA), Philipp Neumann (EWE Baskets Oldenburg), Tim Ohlbrecht (zuletzt Fort Wayne Mad Ants/USA), Tibor Pleiß (Laboral Kuxta Vitoria/Spanien), Heiko Schaffartzik (Bayern München), Elias Harris (Brose Baskets Bamberg), Daniel Theis (ratiopharm Ulm) und Danilo Barthel (Frankfurt Skyliners) sind nicht dabei.

Aus dem Team, das bei der EuroBasket 2013 unter dem von Mutapcic abgelösten Frank Menz in der Vorrunde gescheitert war, wurden lediglich Lucca Staiger, Robin Benzing, Karsten Tadda, Maik Zirbes, Bastian Doreth und Andreas Seiferth berufen.

Ganz neu dabei ist Rehberger. Der 46-Jährige, zuletzt Assistenztrainer bei Bundesliga-Absteiger s.Oliver Baskets Würzburg und künftiger Headcoach beim Zweitligisten BG Karlsruhe, wird Mutapcic und Arne Woltmann unterstützen. "Ralf hat schon lange Zeit in der BBL in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Er ist sehr gut im Bereich des Scoutings und kann gleichzeitig auch individuell und taktisch mit der Mannschaft arbeiten. Ich glaube, dass er sehr gut ins Team passt", sagte Mutapcic.