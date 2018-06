San Antonio (SID) - Basketball-Superstar Tim Duncan geht in seine 18. Saison mit dem frischgekürten NBA-Champion San Antonio Spurs. Dies berichteten mehrere US-Medien am Montag. Der 14-malige All-Star, der seit seinem Debüt in der nordamerikanischen Profiliga 1997 ununterbrochen für die Texaner spielt, hat eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag gezogen und kassiert demnach 10,3 Million Dollar (ca. 7,6 Millionen Euro).

Der 38-Jährige holte mit San Antonio fünf Meistertitel und ist neben John Salley der einzige Spieler, der in drei verschiedenen Jahrzehnten NBA-Titel gewann. In der ewigen NBA-Scorerliste liegt der zweimalige MVP Duncan mit 24.904 Punkten auf Rang 19.