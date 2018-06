Peking (AFP) Die chinesischen Behörden haben im ersten Monat einer einjährigen "Anti-Terror-Kampagne" gegen die Gewalt in der Unruheprovinz Xinjiang mehr als 380 Verdächtige festgenommen. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV am Montag berichtete, wurden seit einem tödlichen Anschlag in der Provinzhauptstadt Urumqi Mitte Mai insgesamt 32 "gewalttätige" Terrorgruppen zerschlagen. Außerdem seien mehr als 260 Sprengsätze und über drei Tonnen Sprengstoff beschlagnahmt worden.

