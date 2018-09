Berlin (AFP) Vor der dritten Tarifrunde für die rund 210.000 Beschäftigten von privaten und öffentlichen Banken hat die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Am Mittwoch werde es ganztägige Warnstreiks in Baden-Württemberg geben, am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und am Freitag in Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz, kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft am Montag in Berlin an.

