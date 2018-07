Luxemburg (AFP) Im Konflikt mit Russland hat der ukrainisches Außenminister Pawlo Klimkin die EU aufgefordert, Druck auf die Regierung in Moskau auszuüben. Die Ukraine wolle den Friedensplan von Präsident Petro Poroschenko umsetzen, sagte Klimkin am Montag nach einem Treffen mit den EU-Außenministern in Luxemburg. "Dafür brauchen wir Russland. Die EU sollte deswegen den Druck aufrecht erhalten."

