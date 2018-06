Doha (AFP) Die deutsch-französische Freundschaft gilt unter Diplomaten eigentlich als unantastbar - bei den Beratungen über das Unesco-Weltkulturerbe in Doha ist das für einen Augenblick aber komplett in Vergessenheit geraten. "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", ging Frankreichs Unesco-Botschafter Philippe Lalliot am Montag seinen deutschen Kollegen Michael Worbs an. Grund für den Wutausbruch: Worbs hatte sich dagegen ausgesprochen, die französische Vulkanregion Chaîne des Puys in die Weltnaturerbe-Liste aufzunehmen. Der kroatische Vertreter zeigte sich "erstaunt" über die Attacke des Franzosen.

