Berlin (AFP) Angesichts des Ärztemangels haben Experten stärkere Anreize für Mediziner zur Ansiedlung in unterversorgten Regionen gefordert. In einem am Montag in Berlin vorgelegten Gutachten empfiehlt der Sacherständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen einen Vergütungszuschlag von 50 Prozent für Landärzte. Auf der anderen Seite müssten Überkapazitäten in Ballungsgebieten abgebaut werden. Dazu sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen frei werdende Arztsitze in überversorgten Gebieten aufkaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.