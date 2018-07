Stuttgart (AFP) Die Autobauer Daimler und Nissan stehen einem Bericht zufolge vor einer Verständigung auf den Bau eines gemeinsamen kleinen Luxusautos. In einem Nissan-Werk in Mexiko wollten die Konzerne dazu eine neue Produktlinie nutzen, berichtete die japanische Zeitung "Nikkei" ohne Angabe von Quellen. Ein Daimler-Sprecher in Stuttgart wollte den Bericht am Montag nicht kommentieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.