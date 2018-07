Berlin (AFP) Mit klarem inhaltlichen Profil und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten will die CDU künftig junge Menschen, Frauen und Migranten zur Mitarbeit in der Partei bewegen. Generalsekretär Peter Tauber kündigte nach einer Sitzung der Parteispitzen am Montag in Berlin eine großangelegte Reform an. Es gehe darum, neue Zielgruppen zu erschließen, "um auch bis 2017 und darüber hinaus als CDU erfolgreich zu sein".

