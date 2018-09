München (AFP) Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton kommt voraussichtlich Anfang Juli nach Berlin, um ihr Buch "Entscheidungen" vorzustellen. Eine Sprecherin des Droemer Knaur-Verlags in München bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.Clinton werde nach derzeitiger Planung mehrere Länder in Europa besuchen und eventuell am Ende der ersten Juli-Woche in der deutschen Hauptstadt sein. Ob die Gattin des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton eine öffentliche Lesung halten wird, sei noch nicht entschieden. "Wir hoffen, dass wir das hinkriegen", sagte die Sprecherin.

