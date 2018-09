Berlin (AFP) Im hart umkämpften Fernbusmarkt versuchen die Unternehmen mit immer neuen Angeboten, Kunden zu gewinnen. So bieten die Fernbusse der Deutschen Bahn ab sofort auch die Fahrradmitnahme an, wie das Unternehmen Berlinlinienbus am Montag in Berlin mitteilte. 100 Busse seien mit Radträgern ausgestattet worden, sie könnten jeweils drei Räder transportieren. Die Mitnahme kostet demnach zehn Euro und muss spätestens vier Tage vor der Abfahrt online, im Reisebüro oder telefonisch unter 030-3384480 gebucht werden. E-Bikes, Pedelecs oder Tandems könnten allerdings nicht befördert werden.

