Berlin (AFP) Die Ärztekammern führen Behandlungsfehler auch auf überlange Arbeitszeiten und wachsenden Leistungsdruck zurück. Die Arbeitsintensität und die Zahl der Behandlungsfälle sei in den vergangenen Jahren "enorm gestiegen", erklärte die Bundesärztekammer (BÄK) am Montag in Berlin bei der Vorstellung der aktuellen Fehlerstatistik. Umso bemerkenswerter sei es, dass die Zahl der festgestellten Behandlungsfehler seit Jahren relativ konstant geblieben sei.

