Berlin (AFP) Die EU-Kommission beabsichtigt einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge, den Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter O2 und E-Plus in Deutschland zu genehmigen. Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia sei gewillt, die Übernahme "durchzuwinken" und sich über den Widerstand nationaler Kartellbehörden hinwegzusetzen, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf informierte Kreise in Brüssel. Demnach entscheidet die Kommission möglicherweise bereits diese Woche über die Übernahme von E-Plus durch die O2-Mutter Telefónica.

