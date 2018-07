Luxemburg (AFP) Die Europäische Union beobachtet mit Sorge den Einsatz ausländischer Kämpfer in den Konflikten im Irak und Syrien. "Die EU ruft alle Akteure der Region auf, die Bemühungen für Stabilität im Irak und der Region zu unterstützen", erklärten die EU-Außenminister am Montag in Luxemburg. Sie zeigten sich besorgt über den engen Zusammenhang der Konflikte im Irak und in Syrien und "die Bewegungen ausländischer Kämpfer, die zu einer Verschlimmerung der Lage in beiden Staaten beiträgt".

