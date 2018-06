Saarbrücken (AFP) Der Arbeitsmarktexperte Peter Hartz hat ein neues Konzept zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit in Europa vorgelegt. Über fünf Millionen junger Leute in Europa seien ohne Job, dabei sei Europa "so reich, hat so viele Ressourcen", sagte Hartz am Montag in Saarbrücken zum Auftakt einer dreitägigen Konferenz zu der "Europatriates" genannte Initiative. Grundidee des Programms ist demnach, europäische Jugendliche nach ihren individuellen Talenten zu fördern und unter ihnen die europaweite Mobilität voranzubringen.

