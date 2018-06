Genf (AFP) Die UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hat die Urteile gegen mehrere Al-Dschasira-Journalisten in Ägypten scharf kritisiert. Sie sei "schockiert und sehr beunruhigt" über das Vorgehen der Justiz, erklärte Pillay am Montag in Genf. Wegen vermeintlicher Unterstützung der Muslimbrüder wurden sieben Angeklagten, unter ihnen der australische Journalist Peter Greste, der ägyptisch-kanadische frühere Al-Dschasira-Bürochef Mohammed Fadel Fahmi und der Ägypter Baher Mohammed, zu je sieben Jahren Haft verurteilt. Gegen Mohammed wurde außerdem eine zusätzliche dreijährige Freiheitsstrafe verhängt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.