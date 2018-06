Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht in dem ukrainischen Friedensplan eine Chance auf Entschärfung des Konflikts mit Russland - wenn Moskau die Vorschläge unterstützt. "In diesem Friedensplan könnte der Wendepunkt zur Deeskalation und zur Beruhigung der Lage liegen", sagte Steinmeier am Montag in Luxemburg nach einem Treffen der EU-Außenminister. Dies hänge aber von der Rolle Russlands ab. "Wir erwarten Kooperation in Wort und Tat", stellte Steinmeier klar.

